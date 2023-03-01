盤中速報 - 健策(3653)急跌-2.01%報415.5元，成交513張

健策(3653-TW)近5分K跌速2.01%，01日09:12報415.5元，成交513張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

健策(3653-TW)近5日股價上漲4.15%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌1.19%。台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,234 張
  • 外資買賣超：+1,267 張
  • 投信買賣超：+175 張
  • 自營商買賣超：-208 張
  • 融資增減：-237 張
  • 融券增減：+55 張

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