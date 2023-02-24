盤中速報 - 中裕(4147)急跌-2.43%報76.4元，成交2,321張

中裕(4147-TW)近5分K跌速2.43%，24日09:09報76.4元，成交2,321張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
中裕(4147-TW)近5日股價上漲13.08%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲0.72%。櫃買指數上漲2.32%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,340 張
- 外資買賣超：+1,337 張
- 投信買賣超：+3 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+1,564 張
- 融券增減：+37 張
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近5日籌碼
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+22.13%
$12,213
原投組報酬率
+13.01%
$11,301
投組標的成分
40%
6643
20%
3290
20%
3661
10%
4768
10%