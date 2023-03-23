〈能源盤後〉Fed升息態度放軟 美油品供應下降 原油連3日收高

〈能源盤後〉Fed升息態度放軟 美油品供應下降 原油連3日收高 (圖片:AFP)
〈能源盤後〉Fed升息態度放軟 美油品供應下降 原油連3日收高 (圖片:AFP)

在美官方報告顯示上周美國汽油供應減少 600 萬桶以上後，原油期貨價格周三 (22 日) 連續第三日收高。

在美國聯準會 (Fed) 做出最新利率決定後，原油期貨價格在大約最後半小時的交易中進一步上漲。分析師認為，Fed 官員對利率前景的評論軟化。

能源商品價格 
  • 5 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.23 美元或 1.8%，收於每桶 70.90 美元，為近月 WTI 期貨自 3 月 14 日以來最高收盤價。
  • 5 月交割 Brent 原油期貨價格上漲 1.37 美元或 1.8%，​​收每桶 76.69 美元，也是 3 月 14 日以來最高收盤價。
  • 4 月交割的汽油期貨價格上漲 2.1%，收每加侖 2.5932 美元。
  • 4 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.9%，收每加侖 2.7403 美元。
  • 4 月交割的天然氣期貨價格下跌 7.5%，收每百萬 Btu 2.171 美元。
Fed 利率決議

距離原油期貨交易收盤的半小時前，Fed 宣布利率決議，將基準聯邦基金利率上調 25 個基點，達 4.75%-5% 區間，美股上漲，油價也應聲大漲收高。

DTN 高級市場分析師 Troy Vincent 表示，這是因央行針對未來升息的措辭有所軟化，支持了風險資產的前景。

Fed 聲明提道「一些額外的政策緊縮或許是合適的」，以利通膨率回到 2%。該措辭已不同先前聲明「需要持續升息」的用語。

Janus Henderson Investors 研究分析師 Noah Barrett 表示，Fed 表明「可能會進一步升息，但步伐比近期軌跡慢。」

「對原油價格而言，進一步升息可能是負面的，因為這意味通膨仍是一大問題，倘若利率上升導致經濟成長明顯放緩，那麼就會令石油需求承壓。」

「然而，全球供需基本面仍具建設性，再加上美國能源署 (EIA) 原油庫存數據帶有支撐力，以及 Fed 未來放緩升息的利率觀點，支撐原油上漲。」Barrett 說。

供應數據

DTN 的 Vincent 表示，原油價格過去一周一直在波動，係因收緊貨幣政策的滯後效應已經開始顯現，市場擔心信貸緊縮以及銀行業的問題恐蔓延，助長經濟衰退。這令市場參與者近幾周削減多頭的投機部位，且生產商之間的對沖增加。

然而，EIA 石油供應周報顯示，汽油和蒸餾油的需求量遠高於預期，「為近來受金融風險重創的市場提供基本面支撐。」

美國國內對燃料的需求仍疲弱，但燃料淨出口飆升，再加上美國原油出口強勁，持續表明全球石油市場仍相較國內市場健康。「以 4 周平均基礎來看，汽油和蒸餾油的進口量為 5 年來最疲弱的水準，而產品出口量繼續走高。」

EIA 周三公布，上周 (3/17 止) 的原油庫存小幅增加 110 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預測上周原油庫存減少 550 萬桶。美國石油協會 (API) 周二晚間公布，上周原油庫存增加 330 萬桶。

EIA 數據也顯示，上周汽油庫存下降 640 萬桶，蒸餾油庫存下降 330 萬桶。

分析師先前預期上周汽油庫存下降 200 萬桶，蒸餾油庫存下降 130 萬桶。

另外，EIA 指出，紐約商品交易所交割中心俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存上周減少了 110 萬桶。
 

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