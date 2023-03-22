〈能源盤後〉銀行業擔憂持續緩解 美股上揚 油價連日反彈

由於對美國銀行業的擔憂繼續緩解，從而對經濟衰退的擔憂減輕，原油期貨價格周二 (21 日) 連續第二日收高，擴大自 15 個月低點反彈的幅度。

分析師表示，俄羅斯將維持履行其減產承諾志 6 月底的消息也推動了油價走強。

能源商品價格

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.69 美元或 2.5%，收於每桶 69.33 美元，該期貨今日收盤到期。

5 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.85 美元或 2.7%，收於每桶 69.67 美元，該期貨轉為最近月 WTI 期貨。

5 月交割 Brent 原油期貨價格上漲 1.53 美元或 2.1%，​​收每桶 75.32 美元。

4 月交割的汽油期貨價格上漲 0.1%，收每加侖 2.5389 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.1%，收每加侖 2.6902 美元。

4 月交割的天然氣期貨價格上漲 5.6%，收每百萬 Btu 2.348 美元。

市場驅動力

上周因對銀行業的擔憂加劇了市場對全球經濟的擔憂，油價來到 15 個月低點，但在該擔憂情緒緩解後，周一隨著美股上漲，尤其是銀行股走高，油價站穩腳跟，周二續揚。

StoneX 的堪薩斯城能源團隊周二報告指出，在瑞銀出手救援瑞信後，投資者對銀行業崩潰的擔憂情緒已緩解，但非消散，倘若聯準會 (Fed) 周三決定升息，會令投資者擔憂更多區域銀行恐陷入危險。目前市場預期 Fed 將升息 25 個基點，倘若 Fed 暫停升息，油價明天很可能上漲，倘若 Fed 仍堅持原訂計畫升息 50 個基點，油價恐進一步下跌。

美股大盤周二上漲，石油跟進。美財長葉倫 (Janet Yellen) 周二表示，在政府採取措施支持銀行存款後，銀行業情況已穩定下來。

新聞報導稱，俄羅斯計劃將其石油減產措施維持到 6 月，這也對石油構成支撐。

俄羅斯 2 月時宣布，3 月將減產 50 萬桶 / 日，以報復歐洲對俄油限價和其他制裁的行為。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 認為，該消息強力顯示俄羅斯嚴肅對待歐盟的限價措施，也表明俄羅斯認為可靠減產來支撐其價格，而非眾人所想的只能靠折價售油。

Flynn 指出，事實上，俄羅斯石油折價出售的情況，一直不像烏拉爾 (Urals) 石油折價那麼嚴重。

然而，彭博報導稱，雖然俄羅斯上周海運原油流量有所回落，但沒有實質證據表明俄羅斯兌現 3 月減產 50 萬桶 / 日的承諾。

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 表示，近期油價下滑主要是因投資人擔心近期的市場動盪會導致石油需求轉疲，儘管目前還沒有這種情況發生的跡象。

德國商銀將 Brent 原油的年中預期自每桶 95 美元下調至 80 美元。Fritsch 認為，雖然近期油價下跌，大多是因為市場動盪後避險情緒上升，但這種狀況不太可能迅速而完全逆轉。「畢竟，市場平衡和庫存水準等基本面不再像國際能源署 (IEA) 先前預測那樣的有利價格。」

然而，德國商銀仍預期油價普遍上漲，因為石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+) 不可能袖手旁觀油價持續崩跌，一定會在必要時減少供應。