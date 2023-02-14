新保社福基金會捐百萬元賑災 籲防災教育不能停

土耳其 2 月 6 日的 7.8 級強震，毀滅性能量震驚全世界，至今已造成 3 萬 3 千多人的傷亡、建物受損或嚴重震垮，而倖存者還得面對難熬的嚴寒低溫，受影響人數至少有 2440 萬人；新光保全 (9925-TW) 關懷社會福利基金會參與新光關係企業聯合捐款，共同捐贈新台幣 1000 萬元整，透過衛福部的土耳其震災專戶，希望幫助他們災後家園的重建。

新光保全指出，新光保全是安全服務的企業，對於災難的發生總是較敏感與關心，並長期付出心力以達企業的社會使命，也期望災區人民可以早日重建家園。對於急難救助，新保也從不落人後，舉凡國內的 921 地震、桃芝風災、八八風災、台南及花蓮地震、日本 311 震災及高雄氣爆等，都可看到新光保全的賑災身影，這也是新光保全長期致力於人們的「安心與安全」所在，願與關係企業群一同肩負企業的當責文化，此次新光保全關懷社會福利基金會立刻捐出壹百萬元，援助土耳其是義不容辭。

新光保全表示，台灣位處歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊交界，地震災害的防範始終不可輕忽，居安思危的觀念也應從小訓練與學習應變能力，且歷史不能遺忘、經驗必須記取，沈重呼籲全民的防災教育不能停息。

新光保全強調，防災教育的落實在台灣還有許多的努力空間，新光保全「安心教室」自 2007 年成立以來，不停止走進偏鄉、各校園與社區做安全教育推廣，至今已巡迴了 500 場次與服務 5 萬人次，內容包含地震防災、人身、急救及銀髮居家安全等，期盼安全教育能夠向下紮根，當無法預測的災害來臨時，民眾都能自助與助人，並將危害減至最低。