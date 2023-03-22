鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯發科(2454-TW)EPS預估下修至50.92元，預估目標價為777.5元

根據FactSet最新調查，共26位分析師，對聯發科(2454-TW)做出2023年EPS預估：中位數由51.57元下修至50.92元，其中最高估值60.84元，最低估值46.02元，預估目標價為777.5元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 60.84 82.74 78.74
最低值 46.02 50.5 78.74
平均值 52.44 63.5 78.74
中位數 50.92 63.36 78.74

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 527,326,000 628,286,000 648,644,000
最低值 461,861,060 456,500,000 648,644,000
平均值 491,092,410 556,436,820 648,644,000
中位數 488,675,720 564,176,000 648,644,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 74.59 70.56 26.01 14.69
營業收入
(單位：新台幣千元)		 548,796,030 493,414,582 322,145,988 246,221,731

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2454/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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