鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯發科(2454-TW)EPS預估下修至50.92元，預估目標價為777.5元

根據FactSet最新調查，共26位分析師，對聯發科(2454-TW)做出2023年EPS預估：中位數由51.57元下修至50.92元，其中最高估值60.84元，最低估值46.02元，預估目標價為777.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|60.84
|82.74
|78.74
|最低值
|46.02
|50.5
|78.74
|平均值
|52.44
|63.5
|78.74
|中位數
|50.92
|63.36
|78.74
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|527,326,000
|628,286,000
|648,644,000
|最低值
|461,861,060
|456,500,000
|648,644,000
|平均值
|491,092,410
|556,436,820
|648,644,000
|中位數
|488,675,720
|564,176,000
|648,644,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|74.59
|70.56
|26.01
|14.69
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|548,796,030
|493,414,582
|322,145,988
|246,221,731
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2454/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。