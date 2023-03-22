〈東哥最貴遊艇亮相〉在手訂單超過30艘 估營收可增2成

東哥遊艇 (8478-TW) 董事長闕慶承今 (22) 日指出， 由於每艘遊艇生產需耗時 1 年到 1 年半，現有在手訂單達 30 多艘，而售價至少是 1000 萬美元 (約新台幣 3 億元) 起跳，預計今年認列營收可成長至少 20%，未來貢獻獲利動能無虞。

東哥遊艇一艘售價約 2600-2700 萬美元的頂級遊艇於今日在高雄遊艇碼頭亮相，內部設置有主臥室和 4 間客房，均為設有衛浴的套房，主臥內還配備有按摩浴缸，同時，也設有書房、更衣室，廚房、客廳和餐廳等。

闕慶承透露，此艘船已有美國買家買下，將運往美國交付。

闕慶承進一步表示，精品業每年都漲，因此，完全不會設定漲價幅度，而是看客人願不願意付出更多錢，「從來不是用成本來考量售價」。

東哥遊艇統計，全球豪華遊艇市場快速成長中，預估 2020-2027 複合成長率達 11%，其中，以 24-45 公尺遊艇需求成長最顯著，目前自家品牌的在手訂單已看到 2025 年。

闕慶承提到，由於遊艇不像房地產，只會折舊不會增值、還得花錢養，因此，客戶財富至少都是船價的 10 倍以上才養得起，消費實力不受大環境的變化影響，尤其全球金字塔頂端富豪人數持續增加，目前豪華遊艇需求還是高於供給，已開始規劃 2026-2027 的發展，目標讓後續產品線能更完整。