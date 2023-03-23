盤中速報 - 毅嘉(2402)急拉3.08%報27.2元，成交3,195張

毅嘉(2402-TW)近5分K漲速3.08%，23日09:00報27.2元，成交3,195張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
毅嘉(2402-TW)近5日股價上漲22.15%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲3.25%。台灣加權指數上漲2.42%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-446 張
- 外資買賣超：-392 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-54 張
- 融資增減：+799 張
- 融券增減：+2,028 張
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投組標的成分
40%
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