盤中速報 - 毅嘉(2402)急拉3.08%報27.2元，成交3,195張

毅嘉(2402-TW)近5分K漲速3.08%，23日09:00報27.2元，成交3,195張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

毅嘉(2402-TW)近5日股價上漲22.15%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲3.25%。台灣加權指數上漲2.42%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-446 張
  • 外資買賣超：-392 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-54 張
  • 融資增減：+799 張
  • 融券增減：+2,028 張

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