盤中速報 - 台半(5425)股價大漲至112.5元，漲幅達7.14%

台半(5425-TW)22日11:32股價上漲7.5元，報112.5元，漲幅7.14%，成交18,218張。

台半(5425-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為整流器之生產製造．銷售及進出口業務。

近5日股價上漲0.48%，櫃買指數上漲2.25%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-7,128 張
  • 外資買賣超：-7,659 張
  • 投信買賣超：-286 張
  • 自營商買賣超：+817 張
  • 融資增減：+3,315 張
  • 融券增減：-376 張

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