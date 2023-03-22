盤中速報 - 台半(5425)急拉2.23%報114.5元，成交21,700張

台半(5425-TW)近5分K漲速2.23%，22日11:37報114.5元，成交21,700張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台半(5425-TW)近5日股價上漲0.48%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲3.47%。櫃買指數上漲2.25%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-7,128 張
- 外資買賣超：-7,659 張
- 投信買賣超：-286 張
- 自營商買賣超：+817 張
- 融資增減：+3,315 張
- 融券增減：-376 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
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