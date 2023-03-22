盤中速報 - 雙鴻(3324)急拉2.17%報188.0元，成交4,198張

雙鴻(3324-TW)近5分K漲速2.17%，22日09:27報188.0元，成交4,198張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

雙鴻(3324-TW)近5日股價上漲12.26%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數上漲3.31%。櫃買指數上漲2.25%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+4,105 張
  • 外資買賣超：+3,493 張
  • 投信買賣超：+167 張
  • 自營商買賣超：+445 張
  • 融資增減：-491 張
  • 融券增減：-89 張

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投組標的成分

  • 40%

    系微

    6231

  • 20%

    雙鴻

    3324

  • 20%

    永冠-KY

    1589

  • 10%

    旺矽

    6223

  • 10%

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