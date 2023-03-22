盤中速報 - 雙鴻(3324)急拉2.17%報188.0元，成交4,198張

雙鴻(3324-TW)近5分K漲速2.17%，22日09:27報188.0元，成交4,198張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
雙鴻(3324-TW)近5日股價上漲12.26%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數上漲3.31%。櫃買指數上漲2.25%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4,105 張
- 外資買賣超：+3,493 張
- 投信買賣超：+167 張
- 自營商買賣超：+445 張
- 融資增減：-491 張
- 融券增減：-89 張
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+26.49%
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原投組報酬率
+21.45%
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投組標的成分
40%
6231
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