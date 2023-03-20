盤中速報 - 雙鴻(3324)急拉2.73%報169.0元，成交1,079張

雙鴻(3324-TW)近5分K漲速2.73%，20日09:12報169.0元，成交1,079張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

雙鴻(3324-TW)近5日股價上漲0.63%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數下跌0.33%。櫃買指數下跌0.13%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+357 張
  • 外資買賣超：+296 張
  • 投信買賣超：+13 張
  • 自營商買賣超：+48 張
  • 融資增減：-198 張
  • 融券增減：-47 張

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