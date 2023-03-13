盤中速報 - 雙鴻(3324)急跌-2.23%報154.0元，成交503張

雙鴻(3324-TW)近5分K跌速2.23%，13日09:13報154.0元，成交503張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
雙鴻(3324-TW)近5日股價下跌1.54%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數上漲0.13%。櫃買指數下跌0.62%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,046 張
- 外資買賣超：-1,124 張
- 投信買賣超：+142 張
- 自營商買賣超：-64 張
- 融資增減：-46 張
- 融券增減：-31 張
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