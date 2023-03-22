盤中速報 - 尼得科超眾(6230)急拉3.01%報137.0元，成交70張

尼得科超眾(6230-TW)近5分K漲速3.01%，22日09:21報137.0元，成交70張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
尼得科超眾(6230-TW)近5日股價上漲2.77%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲2.87%。台灣加權指數上漲1%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-12 張
- 外資買賣超：-5 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-7 張
- 融資增減：-9 張
- 融券增減：0 張
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近5日籌碼
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AI優化後報酬率
+35.61%
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原投組報酬率
+27.61%
$12,761
投組標的成分
40%
6231
20%
3324
20%
1589
10%
6223
10%