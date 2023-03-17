盤中速報 - 博智(8155)急拉2.16%報117.5元，成交1,480張

博智(8155-TW)近5分K漲速2.16%，17日13:12報117.5元，成交1,480張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
博智(8155-TW)近5日股價下跌15.24%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌4.84%。櫃買指數下跌4.15%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-750 張
- 外資買賣超：-337 張
- 投信買賣超：-445 張
- 自營商買賣超：+32 張
- 融資增減：-304 張
- 融券增減：+59 張
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投組標的成分
40%
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