盤中速報 - 博智(8155)急跌-2.07%報118.5元，成交346張

博智(8155-TW)近5分K跌速2.07%，13日09:12報118.5元，成交346張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

博智(8155-TW)近5日股價上漲3.38%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲1.14%。櫃買指數下跌0.62%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+388 張
  • 外資買賣超：+178 張
  • 投信買賣超：+167 張
  • 自營商買賣超：+43 張
  • 融資增減：+218 張
  • 融券增減：-5 張

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