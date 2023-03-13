盤中速報 - 博智(8155)急跌-2.07%報118.5元，成交346張

博智(8155-TW)近5分K跌速2.07%，13日09:12報118.5元，成交346張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
博智(8155-TW)近5日股價上漲3.38%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲1.14%。櫃買指數下跌0.62%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+388 張
- 外資買賣超：+178 張
- 投信買賣超：+167 張
- 自營商買賣超：+43 張
- 融資增減：+218 張
- 融券增減：-5 張
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