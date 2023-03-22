美國Marvell中國研發團隊傳全被裁 一個不剩！

業界人士周二（21 日）爆料，美國晶片設計公司邁威爾科技（Marvell）繼去年 10 月宣布裁撤大部分中國研發團隊後，近日已決定裁掉其餘中國研發人員。

據《芯智訊》報導，消息人士透露，雖然 Marvell 官方尚未宣布裁員消息，但 Marvell 在中國的員工基本上都已經收到通知。至於賠償方案，可能與 Marvell 去年 10 月裁員時提出的「N+3」賠償方案相同。

Marvell 成立於 1995 年，總部在美國矽谷，在中國上海、南京、成都及北京均有研發中心，是一家提供全套寬頻通訊和存儲解決方案的全球領先半導體廠商。

Marvell 在中國的員工總數一度接近 1,000 人，其中設在上海的國際研發中心曾擁有 800 多名研發人員，是 Marvell 旗下第三大研發中心，前兩大是美國總部與以色列研發中心。該中心致力於為中國行動和消費電子市場提供先進核心技術開發服務，包括 TD、高畫質電視、藍光等，並支援 Marvell 在存儲、通訊、電源、模擬、RF 、視訊等領域的新產品研發和現有產品改進。

早在 2015 年，Marvell 就曾裁撤中國區行動部門數百人，補償方案也是「N＋3」，但當時該方案並未獲被裁員工認可，引發被裁員工在公司門口拉橫幅抗議。

去年 10 月，Marvell 已宣布裁撤大部分中國研發團隊。其中上海研發中心是重災區，SPG 部門、ASIC 部門的 Design Verification 團隊、PHY 部門、IT 部門的 Engineering 都被裁撤。上海的 Infrastructure 團隊和 GREWS 部門也被部分裁撤，保留部分 IT 支援人員。此外，Marvell 成都 SPG 部門、GREWS 部門也全部被裁掉。北京和成都的研發部門似乎未受影響。

值得注意的是，在美國政府持續打壓中國半導體產業的背景下，已有多家美國晶片設計廠商裁撤中國研發團隊，特別是去年 10 月美國提出對華半導體出口管制新規定後，不少美系科技企業似乎出現供應鏈轉移的趨勢。

去年 1 月，美光 (MU-US) 解散其位於上海的研發中心，並向部分員工提供技術移民美國資格，部分核心員工可攜帶家屬移民美國。

去年 5 月，市場盛傳德州儀器 (TXN-US) 裁撤中國區 MCU 研發團隊，並把原 MCU 產品線遷往印度。對此，德州儀器出面闢謠，聲稱「沒裁撤任何中國員工」，並「將持續投資中國市場」。