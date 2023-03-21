中國財政部定調 今年財政政策「溫和發力」

中國財政部周一（20 日）公布《2022 年中國財政政策執行情況報告》，以 2 萬多字篇幅詳細回顧去年財政政策實施情況，並提出今年財政政策展望，宣示要改善支出結構，不斷提高支出效率。

據《第一財經》報導，去年中國經濟發展遇到新冠肺炎疫情等衝擊，為了因應衝擊，積極財政政策擔負起穩定宏觀經濟重責。財政部說，去年各項財政政策「早出、快出」，推動穩住宏觀經濟大盤。

財政部「穩經濟」有力有效

在政府推動的「穩經濟」措施中，力道空前的稅費支持政策無疑是一大重點。財政部認為，去年分批推出新的組合式稅費支持政策、「穩經濟」一攬子政策和接續措施，財政宏觀調控有力有效，為支持企業紓困解難、保市場主體就業、穩住宏觀經濟大盤等發揮關鍵作用。

財政部的數據，去年全年新增減稅降費和退稅緩稅緩費超過人民幣（下同）4.2 兆元，其中增值稅留抵退稅約 2.46 兆元，規模是近年最大，且退稅時間大幅提前，大頭在上半年完成。

「這在減輕企業負擔、激發創新活力、優化經濟結構、促進居民消費等方面發揮了重要作用。」財政部說。

加強財政宏觀調控力道與效能

中共黨中央要求今年積極財政政策「加力提效」，財政部表示，今年要增強財政宏觀調控效能，做好「穩增長、穩就業、穩物價」工作，推動經濟運行整體好轉。

財政部說，增強財政資金統籌力道，強化專項債、貼息等工具，集中財力辦大事，在打基礎、利長遠、補短板、調結構上擴大投資，為落實國家重大戰略任務提供財力保障。

《關於 2022 年中央和地方預算執行情況與 2023 年中央和地方預算草案的報告》顯示，今年財政赤字規模和新增專項債券規模合計 7.68 兆元，比去年增加 6,600 億元。

多位財稅專家表示，這體現今年積極財政政策「溫和」發力，保持必要財政支出強度，有利於推動經濟運行在合理區間。

在提效方面，財政部要求積極改善支出結構，不斷提高支出效率。比如，在支出方面從嚴控制一般性支出，加強「三公」經費預算管理，努力降低行政運行成本，積極支持科技攻關、鄉村振興、區域重大戰略、教育、基本民生、綠色發展等重點領域。

財政部並指出，今年要嚴肅看待財經紀律，切實防範財政風險。例如，今年政府要進一步加強財會監督工作，堅決查處違法違規行為。遏制地方政府隱性債務增量，穩妥化解存量，政府將堅決制止違法違規舉債，加強對融資平台公司的綜合治理，牢牢守住不發生系統性風險底線。