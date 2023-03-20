普發現金登記入帳3/22上午8點開跑 身分證尾數這2個號碼先搶頭香

全民普發現金網路登記申領將在 3 月 22 日上午 8 點上線，根據數位部規劃，3 月 22 日到 26 日前 5 天將採分流方式進行，首日將由身分證或居留證尾數 0 或 1 號先上網登記。

數位部表示，普發現金線上登記系統將在 3 月 22 日上午 8 點開放，開放前 5 天將以身分證或居留證尾數進行分流登記，其中 22 日由尾數為 0 或 1 號者登記，23 日由尾數 2、3 登記，24 日由尾數為 4、5 者登記，25 日則開放尾數為 6、7 號者登記，26 日則由 8、9 號者登記。另外，27 日起則開放所有符合領取資格者登記。

財政部表示，普發現金的宣導官網及客服專線「1988」已在今 (20) 日上午 10 點正式上線，客服作業委託具備 1988 紓困振興客服經驗團隊辦理，透過集中、整合性管理，了解民眾需求並提升服務品質與效率，及時解決民眾疑問，避免遭不實或詐騙資訊誤導。

根據財政部規劃，普發現金發放方式採「登記入帳」、「ATM 領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「特定偏鄉造冊發放」等 5 種方式，民眾可透過網路進入 6000 官網（https://6000.gov.tw）點選「最新消息」，即可連結至宣導網站查詢「誰能領」、「如何領」、「常見問題」、「最新消息＆法規」、「防詐騙專區」等資訊或撥打 1988 免付費客服專線獲得即時服務。

財政部今天與數位部、金管會、中華郵政、財金資訊、關貿網路等公司共同舉行記者會，說明普發現金領取方式並介紹宣導網站內容，讓民眾能更了解普發現金各種領取方式，並選擇最適合自己的方式。