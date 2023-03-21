旅天下拚疫後首家掛牌旅行社 預計Q3登錄興櫃

雄獅 (2731-TW) 關係企業旅天下旅行社今 (21) 日宣布，看好旅遊市場前景，為促進永續經營將啟動上市計畫，規劃第二季申請公開發行、第三季登錄興櫃，力拚成為疫後首間掛牌旅行社，並預計於 2025 年在國內達百間門市加盟商目標。

旅天下 2015 年成立，看準小型旅行社具廣大在地客群，卻受限於人力和資源不足等營運痛點，採「通路」和「產品」加盟的雙營運策略，致力推動國內外整合性旅遊服務，並著重同業結盟共榮，成為旅遊業加盟體系先驅。

旅天下迄今已有 29 間通路加盟商，據點遍及全台，另藉由產品加盟平台，開放產品加盟商提供稀缺和主題性商品販售，已有 45 家產品加盟商，不僅可強化產品深度和廣度，更達資源共享目的。

另一方面，旅天下瞄準廉價航空和外籍航空公司資源，設計具價格競爭力的商品，並利用包機策略獨家飛航多個亞洲航點，例如日本仙台、花卷、北海道、名古屋，以及東南亞等熱門旅遊目的地，今年包機預計取得近 2.6 萬席次，全力搶攻國人龐大的出境商機。

隨著跨境旅遊市場正快速復甦，旅天下總經理李嘉寅看好，有望於 2025 年在台灣達百間門市加盟商。

疫情前，旅天下 2019 年營業額已達 24.7 億元，年增 49.9%，每股純益 4.57 元。