〈Q4財報搶先看〉驅動IC廠毛利率仍有壓 四字頭有難度

〈Q4財報搶先看〉驅動IC廠毛利率仍有壓 4字頭有難度。(圖:AFP)
〈Q4財報搶先看〉驅動IC廠毛利率仍有壓 4字頭有難度。(圖:AFP)

回顧去年第四季，驅動 IC 業者受惠面板廠急單挹注，營收多優於預期，不過，由於各家業者庫存壓力仍大，對價格也採取更積極策略，影響相關業者第四季毛利率表現，法人多預估，包括聯詠 (3034-TW)、瑞鼎 (3592-TW)、矽創 (8016-TW) 等單季毛利率恐面臨 40% 保衛戰。

細分各應用，業界認為，由於電視需求最早開始修正，大尺寸驅動 IC 也最先開始復甦，目前庫存已修正至相對健康的水位，價格壓力明顯趨緩，IT 面板則因為 OEM 廠庫存仍多，即便有急單能見度也低，導致價格持續修正。

至於手機驅動 IC 雖受惠市場開始大量改採 OLED 面板，推升 OLED 驅動 IC 需求，但 TDDI 需求持續低迷，整體小尺寸驅動 IC 價格也下滑；在 IT 與小尺寸面板價格承壓下，驅動 IC 產業也難獨善其身，僅能透過以價換量，維持業務擴張。

聯詠第四季毛利率財測為 38.5-40.5%，法人預估，由於 11、12 月新台幣升值幅度大，加上驅動 IC 價格續減，聯詠實際毛利率恐落在財測下緣，約莫 39% 左右，為兩年來首見 4 字頭以下的水準。

不過，業界看好，隨著今年上半年晶圓成本持續降低，加上 OLED 驅動 IC、大尺寸驅動 IC 回到健康庫存水位，價格向下空間有限，各家毛利率表現仍有一定支撐，並優於疫情爆發前動輒 30% 以下的水準。

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