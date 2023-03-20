晶華擬超額配息9元 配息率127% 看好下半年營運回到疫前常態

連鎖飯店業者晶華 (2707-TW) 今 (20) 日公布去 (2022) 年稅後純益 9.03 億元，年減 58.53%，每股純益(EPS)7.09 元，董事會也通過，擬超額配發 9.0073 元的現金股利，配息率 127%，以今日收盤價 281 元計算，現金殖利率約 3.2%，展望後市，晶華指出，清明連假多個國內據點住房率已達 80%，隨著國際商務客和觀光旅遊市場逐漸回歸正軌，預計下半年度將回到疫情前的常態。

晶華去年合併營收 55.97 億元，年增 13.51%，晶華說明，排除 2021 年同期處份達美樂的獲利，實際上去年獲利年增 2.37 億元，年增幅達 30.37%。

展望後市，晶華強調，將加強與業界的合作並維持客房與餐飲品質，來自簽約公司的住房需求已大幅增加，而各公司行號宴請海外客戶的商務酬酢，也帶動了館內各餐廳的包廂消費明顯成長。

其中，今年以來，台北晶華客房營收已恢復至疫情前的 90%，餐飲營收更較 2019 疫情前成長 13.35%，麗晶精品商場銷售業績更較疫情前大增 149%。

而延續國旅的熱潮，台南晶英前 2 月營收年增 5.64%，太魯閣晶英的住房率和平均房價同樣亮眼。

為持續強化集團的營運管理能力，並有效整合旗下各品牌資源，晶華董事會今日也通過組織變更優化案，由集團營運長暨台北晶華酒店董事總經理吳偉正負責擘劃集團發展目標，帶領旗下各酒店總經理加速推動整體業務。

同時，台南晶英酒店總經理李靖文兼任集團人資長，專責統籌集團人力資源、深化管理梯隊，為下一階段的擴張做好準備。

即便進入觀光業相對淡季，晶華表示，隨著國際工具機展、國際自行車展、智慧城市論壇暨展覽陸續舉辦，來台與會的國際商旅人數正持續增加，加上清明連假將至，目前各據點的住房率平均都超過 8 成，以目前住房接單踴躍的盛況，上半年營運動能強勁，並看好，觀光市場下半年將回到疫情前的常態。