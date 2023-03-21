盤中速報 - 創意(3443)急跌-2.12%報1150.0元，成交1,449張

創意(3443-TW)近5分K跌速2.12%，21日09:07報1150.0元，成交1,449張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
創意(3443-TW)近5日股價上漲3.54%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.08%。台灣加權指數下跌0.9%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,155 張
- 外資買賣超：+1,029 張
- 投信買賣超：-53 張
- 自營商買賣超：+179 張
- 融資增減：-117 張
- 融券增減：+189 張
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+23.68%
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原投組報酬率
+17.13%
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投組標的成分
40%
1529
20%
2338
20%
2457
10%
3027
10%