盤中速報 - 譜瑞-KY(4966)急跌-2.17%報1125.0元，成交2,039張

譜瑞-KY(4966-TW)近5分K跌速2.17%，17日10:20報1125.0元，成交2,039張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
譜瑞-KY(4966-TW)近5日股價上漲10.44%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌2.64%。櫃買指數下跌4.15%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,195 張
- 外資買賣超：+416 張
- 投信買賣超：+736 張
- 自營商買賣超：+43 張
- 融資增減：-204 張
- 融券增減：+29 張
最新相關新聞
譜瑞-KY(4966-TW)近5分K跌速2.17%，17日10:20報1125.0元，成交2,039張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
譜瑞-KY(4966-TW)近5日股價上漲10.44%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌2.64%。櫃買指數下跌4.15%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+36.53%
$13,653
原投組報酬率
+26.68%
$12,668
投組標的成分
40%
2471
20%
3056
20%
2453
10%
2457
10%