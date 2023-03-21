盤中速報 - 毅嘉(2402)急拉2.21%報23.1元，成交6,055張

毅嘉(2402-TW)近5分K漲速2.21%，21日09:06報23.1元，成交6,055張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

毅嘉(2402-TW)近5日股價上漲8.05%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌0.73%。台灣加權指數下跌0.9%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-587 張
  • 外資買賣超：-595 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+8 張
  • 融資增減：+3,508 張
  • 融券增減：+222 張

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