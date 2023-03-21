盤中速報 - 毅嘉(2402)急拉2.21%報23.1元，成交6,055張

毅嘉(2402-TW)近5分K漲速2.21%，21日09:06報23.1元，成交6,055張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
毅嘉(2402-TW)近5日股價上漲8.05%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌0.73%。台灣加權指數下跌0.9%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-587 張
- 外資買賣超：-595 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+8 張
- 融資增減：+3,508 張
- 融券增減：+222 張
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+12.14%
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原投組報酬率
+6.27%
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投組標的成分
40%
1529
20%
2338
20%
2457
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3027
10%