盤中速報 - 毅嘉(2402)急跌-2.59%報20.6元，成交3,135張

毅嘉(2402-TW)近5分K跌速2.59%，13日09:07報20.6元，成交3,135張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

毅嘉(2402-TW)近5日股價上漲9.09%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌0.71%。台灣加權指數下跌0.53%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+7,512 張
  • 外資買賣超：+7,725 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-213 張
  • 融資增減：+2,276 張
  • 融券增減：+83 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+36.63%

$13,663

原投組報酬率

+27.69%

$12,769

投組標的成分

  • 40%

    飛宏

    2457

  • 20%

    虹堡

    5258

  • 20%

    王品

    2727

  • 10%

    環科

    2413

  • 10%

    DWS 投資黃金貴金屬股票 USD TFC

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞