盤中速報 - 毅嘉(2402)急跌-2.16%報20.45元，成交1,515張

毅嘉(2402-TW)近5分K跌速2.16%，14日09:09報20.45元，成交1,515張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
毅嘉(2402-TW)近5日股價上漲3.54%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌1.51%。台灣加權指數下跌1.29%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4,687 張
- 外資買賣超：+4,891 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-204 張
- 融資增減：+1,991 張
- 融券增減：+35 張
最新相關新聞
毅嘉(2402-TW)近5分K跌速2.16%，14日09:09報20.45元，成交1,515張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
毅嘉(2402-TW)近5日股價上漲3.54%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌1.51%。台灣加權指數下跌1.29%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+32.82%
$13,282
原投組報酬率
+24.29%
$12,429
投組標的成分
40%
2636
20%
5258
20%
6245
10%
6104
10%