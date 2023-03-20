挪威郵輪CEO將退休 內部人士升任

挪威郵輪控股有限公司 (NCLH-US) 周一 (20 日) 表示，CEO 兼公司資深人士李奧 (Frank Del Rio) 已決定退休，並將由內部人士索瑪 (Harry Sommer) 繼任。

已在郵輪業工作 30 年並於 2015 年掌舵挪威郵輪公司的李奧將於 6 月底卸任，但將繼續擔任董事會資深顧問直至 2025 年。

現年 55 歲的索瑪自 2020 年以來一直擔任挪威郵輪品牌的 CEO，並擔任該公司旗下部分品牌的國際總裁，包括 Oceania Cruises 和 Regent Seven Seas Cruises。

該公司表示，現年 51 歲、自 2021 年起擔任挪威郵輪品牌首席消費者銷售和行銷長的赫瑞拉 (David Herrera)，將接替索瑪擔任該品牌總裁，自 4 月 1 日起生效。

這家總部位於佛州邁阿密的公司股票在周一盤前交易上漲約 1%。

今年 2 月，這家郵輪業者 3 年來首次對其年度獲利預測低於分析師預期，因為它正面臨飆升的燃料和勞動力成本。

根據 Refinitiv 的 IBES 數據，挪威郵輪公司預測 2023 年調整後每股獲利為 70 美分，低於預估的 1.06 美元。