〈能源盤後〉歐美銀行業風暴 市場聚焦Fed動向 原油上周暴跌後 市場稍作喘息

銀行業風暴可能還沒有結束，但隨著原油價格在上週暴跌 13% 並觸及 15 個月低點後，周一原油期貨價格上升，令原油多頭在這場兇猛風暴的平靜期中得以喘息。

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 90 美分或 1.4%，至於每桶 67.64 美元。稍早交易時間，WTI 原油期貨價格跌至每桶 64.38 美元，為 2021 年 12 月以來的最低點。上周 WTI 原油每桶下跌近 10 美元。

5 月交割 Brent 原油期貨價格上漲 82 美分或 1.1%，​​收每桶 73.79 美元。上周 Brent 原油期貨價格同樣收低 13% ，周一早盤又跌至每桶 70.13 美元，觸及 15 個月低點。

上周原油價格暴跌，係因投資者擔心美歐銀行業危機恐蔓延到更廣泛的經濟領域，從而削弱經濟活動並破壞石油需求。對需求放緩的恐懼情緒對今年石油市場帶來沉重壓力，導致價格很大程度上受壓抑。

由於瑞士投資銀行瑞銀表示將收購陷入困境的同行瑞士信貸 (CS-US)，以及摩根大通 (JPM-US) 對第一共和銀行的救援行動似乎有所進展，且上周聯邦接管區域銀行 Silicon Valley 和 Signature。這一串消息緩解了投資者對銀行流動性危機的擔憂。

即便如此，ING 報告仍指出，對經濟放緩的擔憂和對聯準會 (Fed) 周三升息的預期將令本周市場持續波動。

紐約能源對沖基金 Again Capital 合夥人 John Kilduff 表示：「目前還不知道接下來美歐哪家銀行會陷入困境，我們現在看到的是場不那麼強烈的風暴，因此原油多頭稍作喘息，但沒人知道這波上漲可以持續多久。」

SKCharting.com 技術策略長 Sunil Kumar Dixit 表示，儘管整個石油市場處於熊市狀態，且市場對 Fed 周三將發表的利率前景評論憂心忡忡，但從技術觀點而言，原油價格仍顯示出零星的生命跡象。

「由於 64.30 美元是 WTI 原油的支撐價位，當價格進一步反彈漲至 68.50 美元時，價格行為就會受到監控。油價能否持續高於 68.50 美元，這對油價朝定位於 70.50 美元的 10 日移動均線上漲非常重要。」Dixit 說。

Fed 預期在 3 月 22 日的會議上再度批准升息 25 個基點，使美國利率達到 5% 的峰值，並主張進一步升息，以期追趕通膨。美國 2 月通膨年率已達 6%，遠高於其每年 2% 的長期目標。Fed 打算盡可能靠升息實現該長期目標，過去一年已升息 450 個基點。

然而，銀行業危機正影響 Fed 的計畫，因為華爾街許多分析師將此歸咎於央行的升息，而非銀行高層似乎不計後果的冒險行為。因此，Fed 現在面臨不該再升息的壓力，但迄今 Fed 尚未表示會屈服於這樣的要求。

