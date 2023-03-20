皇將去年純益下滑 每股賺1.24元 擬配息1元

製藥包裝設備廠皇將 (4744-TW) 去年受到疫情、貨櫃塞港陰霾影響，稅後純益降至 5626 萬元，年減 26.14%，每股純益 1.24 元；董事會也通過股利政策，擬配發每股 1 元現金股利，以今日收盤價 30.65 元估算，殖利率約 3.3%。

皇將去年營收 9.03 億元，年減 17.53%；毛利率 43.98%，年增 2.88 個百分點；營益率 - 1.12%，較前一年盈轉虧；稅後純益 5626 萬元，年減 26.14%，每股純益 1.24 元。

去年第四季營運方面，單季營收為 3.23 億元，季增 64.8%、年減 19.88%；毛利率 46.24%，季增 3.27 個百分點、年增 12.52 個百分點；營益率 9.39%，較前一季負轉正、年增 1.83 個百分點；稅後虧損 937 萬元，較前一季與前一年同期盈轉虧，每股虧損 0.23 元。

展望今年，皇將指出，今年設備接單狀況不錯，也比去年成長，目前已掌握至第三季，不過因設備生產時間長達 5、6 個月，到客戶手上才會認列營收。

此外，雖然現在貨運情況比疫情時順暢，但整體出貨還是會遞延，許多設備可能是去年聖誕節出貨，認列時間還是要依客戶狀況。

皇將預計第二季完成收購韓國軟膠囊產線製造商 Changsung，主要看準軟膠囊設備市場持續成長，未來整併提供一條龍服務後，目標未來三年從亞洲第一擴大至全球第一。

韓國 Changsung 公司是亞洲第一大專業製造軟膠囊生產線，產品包含軟膠囊壓丸機、軟膠囊乾燥系統生產線及相關配套設備，主要外銷市場為歐洲與中南美洲，2021 年全年營收 199.92 億韓元 (約新台幣 4.48 億元)，年增 3%；去年前三季營收 151.24 億韓元 (約新台幣 3.39 億元)，年增 31%，稅後淨利 23.31 億韓元 (約新台幣 5200 萬元)。

據了解，韓國 Changsung 公司目前產能已達滿載，訂單能見度高，目前正在規劃擴產。