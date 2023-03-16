全新去年每股純益2.95元 擬配息2.3元

砷化鎵磊晶廠全新 (2455-TW) 今 (16) 日公布去年第四季財報，受產業庫存調整修正、營收規模下滑影響，單季純益下滑至 3660.5 萬元、每股純益約 0.2 元，全年純益則達約 5.44 億元、每股純益 2.95 元，董事會也決議去年股利分派，每股擬配息 2.3 元，配發率 77.9%，若以今日收盤價 83.1 元計算，殖利率約 2.76%。

全新去年第四季營收達 5.06 億元，季減 3.07%、年減 42.22%，毛利率 39.72%，季減 2.72 個百分點、年增 0.07 個百分點，營益率 12.5%，季減 6.1 個百分點、年減 13.29 個百分點，稅後純益 3660.5 萬元，季減 65.39%、年減 80.92%，每股純益約 0.2 元。

累計全新去年營收達 26.03 億元、年減 27.8%，毛利率 41.83%、年減 0.29 個百分點，營益率 22.27%、年減 7 個百分點，稅後純益 5.44 億元、年減 36.3%，每股純益 2.95 元，全新先前也揭露去年微電子與光電子營收比重各約 80%、20%。

另一方面，宏捷科 (8086-TW) 去年第四季則由盈轉虧，單季稅後虧損 7520.5 萬元、每股虧損 0.38 元，也拖累全年純益降至 1.37 億元、年減 98.4%，每股純益 0.07 元，寫下近 9 年低點，董事會也決議去年不分配股利。

主攻國防應用商機的全訊 (5222-TW) 去年營運表現則相對穩健，受惠高階國防功率放大器出貨量持續提升，去年第四季純益達 1.09 億元，季增 60.23%、年增 40.24%，全年純益則達 2.49 億元、年增 1.2%，每股純益 3.71 元

展望未來，全訊表示，以目前合約訂單來看，今年國防相關 PA 產品訂單仍將穩健成長，高階利基型產品出貨佔營收比重亦維持高檔，公司目前國防軍工產品訂單能見度已達 2024 年，公司將依照客戶排定時程如期交貨，並持續爭取新的政府標案訂單，今年國防軍工領域的訂單可望維持雙位數成長。