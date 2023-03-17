〈央行報告搶先看〉金融業持有瑞信部位逾1500億元 曝險可控

中央銀行今 (17) 日指出，國內金融機構對瑞士信貸集團暴險約新台幣 1573 億元，由於約僅占整體金融業海外暴險 0.4%，且國人持有瑞信部位自去年 10 月開始持續下降，曝險仍屬可控。

央行說明，國內金融機構對瑞士信貸集團暴險約新台幣 1573 億元，僅占整體金融業海外暴險僅 0.4%，此外，銀行客戶投資暴險約新台幣 674 億元、國人藉由投信基金投資曝險約新台幣 46.3 億元。

另一方面，央行提供，據金管會統計，至 1 月底我國銀行和證券商對 SVB(美國矽谷銀行) 和 SilvergateBank 皆無暴險，僅保險業投資 SVB 約新台幣 1.5 億元、投信業暴險新台幣 3.18 億元，兩者合計新台幣 4.68 億元，另有 3 檔投信基金投資 SilvergateBank 股票，投資金額約新台幣 450 萬元，占全體投信基金規模 5.05 兆元之比例相當小，整體金融業對 SVB 暴險不高。

央行強調，至去年底本國銀行平均資本適足比率 14.68%，遠高於法定標準；平均存款對放款比率為 141.14%，銀行體系資金狀況持續寬鬆，平均流動性覆蓋比率 (LCR) 及平均淨穩定資金比率 (NSFR) 分別為 134.13%、138.41%，遠高於法定標準 100%，整體流動性風險不高。

央行也提到，SVB 存款客戶集中於風險相對高新創產業，且去年底超過 FDIC 保障限額 25 萬美元的存款比重高達 86%，資金不穩定性高，反觀本國銀行資金來源以穩定個人和公司戶存款為主，較無集中單一類型客戶情形。

不僅如此，SVB 近 57% 資金用於長天期債券投資，因而受到美國大幅升息的重大衝擊，而本國銀行資產配置以放款為主。

整體而言，本國銀行資產負債結構與 SVB 等倒閉銀行不同，經營相對穩健。