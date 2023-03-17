減碳勢在必行 72%台灣企業減少碳排計畫 6成開發友好產品

根據 PwC Taiwan 的《2023 台灣企業領袖調查報告》，72% 的台灣企業正在進行減少碳排放的計畫，6 成的企業正在開發氣候友好的新產品或製程。資誠聯合會計師事務所所長周建宏認為，對企業而言，淨零是企業吸引資金並達成永續營運的重要關鍵。

另外，根據 PwC《2022 年全球投資人調查報告》，全球有 44% 的投資人認為企業應該把「因應氣候變遷」列為優先事項。

資誠今 (17) 日宣布推出全方位淨零服務，提供數位碳工具、綠電採購策略、不動產永續與建築能效提升、智慧節能診斷、綠色科技新創整合、綠色金融等服務，協助企業實現淨零碳排目標。

資誠永續發展服務公司董事長李宜樺表示，為解決中小企業在蒐集碳資訊過程中面臨的許多問題，新開發的「神碳計算機」(Carbon Calculator)，以數位化的資訊平台，提供中小企業進行組織碳盤查計算並可進行基準年設定，藉此展開短中長期碳管理，並達成符合國內外與企業節能減碳目標。

至於「碳追蹤管理平台」(Emissions Tracker)，則遵循國際標準框架，提供安全可靠的中央資料庫，蒐集來自營運和價值鏈中源系統的定量和定性碳排放資料，透過系統上傳整理自動化蒐集和管理，並使用基於溫室氣體協議、全球標準化框架並涵蓋範疇一、二和三排放的工具，確保報告中資料來源的品質和透明度。

李宜樺表示，企業可在互動儀表板中查看所有碳排放資料並分析碳足跡，以制定有關碳減排計劃的管理決策，監控碳減排計劃在業務和財務上影響，並根據業務減排目標，追蹤不同減排計劃進程。

在綠電部分，資誠聯合會計師事務所再生能源產業服務主持會計師蔡亦臺建議，企業應先盤點自身用電基本資料、確認企業採購綠電目標，進而成立綠電採購專案小組、或可洽詢專業的外部顧問，進行綠電採購商業條件協商、並落實綠電交易與綠電轉供，逐步完成綠電採購目標。

為滿足企業對於購買綠電的需求，「綠電採購儀表板」可協助計畫採購再生能源之企業，根據本身用電季節性與時間性，評估不同再生能源選擇，設立合理的綠電採購目標與數量，彙整採購綠電對於企業電力成本與減碳的影響。

