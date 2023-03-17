盤中速報 - 雲品(2748)急拉2.44%報83.9元，成交3,481張

雲品(2748-TW)近5分K漲速2.44%，17日11:14報83.9元，成交3,481張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
雲品(2748-TW)近5日股價下跌15.44%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數下跌8.78%。台灣加權指數下跌3.48%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+736 張
- 外資買賣超：+3,195 張
- 投信買賣超：-1,397 張
- 自營商買賣超：-1,062 張
- 融資增減：+183 張
- 融券增減：-239 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+17.48%
$11,748
原投組報酬率
+7.88%
$10,788
投組標的成分
40%
2471
20%
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20%
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