盤中速報 - 雲品(2748)急拉2.44%報83.9元，成交3,481張

雲品(2748-TW)近5分K漲速2.44%，17日11:14報83.9元，成交3,481張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

雲品(2748-TW)近5日股價下跌15.44%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數下跌8.78%。台灣加權指數下跌3.48%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+736 張
  • 外資買賣超：+3,195 張
  • 投信買賣超：-1,397 張
  • 自營商買賣超：-1,062 張
  • 融資增減：+183 張
  • 融券增減：-239 張

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