盤中速報 - 雲品(2748)急跌-2.17%報85.5元，成交1,106張

雲品(2748-TW)近5分K跌速2.17%，13日09:07報85.5元，成交1,106張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
雲品(2748-TW)近5日股價下跌7.2%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數下跌6.06%。台灣加權指數下跌0.53%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,671 張
- 外資買賣超：+1,000 張
- 投信買賣超：-2,441 張
- 自營商買賣超：-230 張
- 融資增減：+283 張
- 融券增減：-524 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+14.75%
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原投組報酬率
+8.33%
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投組標的成分
40%
2457
20%
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20%
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10%
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