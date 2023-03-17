盤中速報 - 台聚(1304)股價大漲至26.65元，漲幅達7.03%

台聚(1304-TW)17日12:35股價上漲1.75元，報26.65元，漲幅7.03%，成交8,163張。

台聚(1304-TW)所屬產業為塑膠工業，主要業務為塑膠原料之製造、加工及銷售。電子材料。其他。

近5日股價上漲0%，台灣加權指數下跌3.48%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+4,241 張
  • 外資買賣超：+4,211 張
  • 投信買賣超：+5 張
  • 自營商買賣超：+25 張
  • 融資增減：-86 張
  • 融券增減：-94 張

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