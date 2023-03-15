盤中速報 - 光頡(3624)股價大漲至68.6元，漲幅達7.36%

光頡(3624-TW)15日09:13股價上漲4.7元，報68.6元，漲幅7.36%，成交3,736張。

光頡(3624-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。表面處理業。電子材料批發業。

近5日股價上漲6.15%，櫃買指數下跌3.57%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,983 張
  • 外資買賣超：+270 張
  • 投信買賣超：+2,836 張
  • 自營商買賣超：-123 張
  • 融資增減：-836 張
  • 融券增減：-36 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+19.09%

$11,909

原投組報酬率

+9.17%

$10,917

投組標的成分

  • 40%

    精確

    3162

  • 20%

    擎邦

    6122

  • 20%

    環科

    2413

  • 10%

    保瑞

    6472

  • 10%

    駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞