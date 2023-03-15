盤中速報 - 光頡(3624)股價大漲至68.6元，漲幅達7.36%

光頡(3624-TW)15日09:13股價上漲4.7元，報68.6元，漲幅7.36%，成交3,736張。
光頡(3624-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。表面處理業。電子材料批發業。
近5日股價上漲6.15%，櫃買指數下跌3.57%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,983 張
- 外資買賣超：+270 張
- 投信買賣超：+2,836 張
- 自營商買賣超：-123 張
- 融資增減：-836 張
- 融券增減：-36 張
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