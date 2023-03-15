盤中速報 - 光頡(3624)急拉2.56%報68.1元，成交3,082張

光頡(3624-TW)近5分K漲速2.56%，15日09:12報68.1元，成交3,082張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
光頡(3624-TW)近5日股價上漲6.15%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌2.23%。櫃買指數下跌3.57%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,983 張
- 外資買賣超：+270 張
- 投信買賣超：+2,836 張
- 自營商買賣超：-123 張
- 融資增減：-836 張
- 融券增減：-36 張
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