〈能源盤後〉美股上漲 原油獲支撐 WTI自15個月低點回穩

原油期貨價格周四 (16 日) 收高，WTI 原油在前一個交易日跌破每桶 70 美元的水準後回穩。

由於銀行業困境加劇市場對經濟衰退的擔憂，原油在近幾個交易日承壓。

能源商品價格

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 74 美分或 1.1%，收於每桶 68.35 美元， WTI 近月期貨價格自前一交易日觸及的 2021 年 12 月 3 日以來最低點回升。

5 月交割 Brent 原油期貨價格上漲 1.01 美元或 1.4%，​​收每桶 74.70 美元。Brent 原油前一日收在 2021 年 12 月 20 日以來最低點。

4 月交割的汽油期貨價格上漲 2.7%，收每加侖 2.5035 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.5%，收每加侖 2.6435 美元。

4 月交割的天然氣期貨價格上漲 3.1%，收每百萬 Btu 2.514 美元。

市場驅動力

美股上漲令原油價格找到支撐力，係因報導稱幾家主要銀行正在為陷入困境的銀行 First Republic Bank (FRC-US) 制定救助計畫。瑞信此前也表示，將向瑞士央行借款約 540 億美元增強流動性，並回購部分優先級別債券。

美金融市場本已因地區銀行困境而震盪，瑞信的問題又衝擊市場，分析師表示，投資人擔憂歐美銀行恐減少放貸從而導致經濟衰退，此情緒加劇周三原油的拋售。

歐洲央行 (ECB) 周四推進升息半個基點，但稱未來利率決定將取決於即將公佈的經濟和金融數據。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 報告指出：「全球經濟衰退風險從未像現在這樣大，這對原油需求前景來說是個壞消息。然而，原油可能不會延續最初的跌勢，因為交易員可能越來越相信這將是 ECB 最後一次升息，且下周美國聯準會 (Fed) 再升息一次後也會停止升息。」

美國能源資訊署 (EIA) 周四公布，上周 (3/10 止) 美國天然氣庫存減少 580 億立方英呎。