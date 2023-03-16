華立去年EPS 10.53元創次高 擬配息6.1元、殖利率衝7%

IC 材料通路商華立 (3010-TW) 今 (16) 日公布去年財報，儘管受相關材料銷售趨緩，全年稅後純益為 24.85 億元，年減 12.61%，每股稅後純益 10.53 元，但已連兩年賺逾一股本，也雙雙改寫歷史次高。

華立董事會也通過去年盈餘分配案，每股擬配發 6.1 元現金股利，金額為歷年次高，依今日收盤價 86.8 元推算，殖利率達 7%。

華立去年營收 735.7 億元，年增 4.3%，毛利率 7.57%，年減 0.91 個百分點，營益率 3.59%，年減 0.77 個百分點，稅後純益 24.85 億元，年減 12.61%，每股稅後純益 10.53 元。

展望後市，華立表示，目前業界均預測 3C 產業庫存調整已近尾聲，第二季景氣將落底，下半年全球經濟逐步回溫，特別看好今年電動車滲透率可望大幅提升，公司已切入電動車 ECU 連接器、車用導航、車用攝像頭、充電椿及高壓元件，且在車廠輕量化需求帶動下，高強度的工程塑料也攻佔數百項零件市場。

另外，華立在太陽光電的屋頂及地面電站開發裝置量達 54MW，今年將加強布建，目標年底前開發容量成長至 100MW，未來也將對高科技客戶提供綠電憑證及碳權交易，並已與國際級大型基金及產壽險業者建立合作的投資平台，攜手為台灣的綠電及永續發展盡份心力。

針對 ChatGPT 生成式人工智慧帶來的商機，華立認為，AI 運作需仰賴雲端運算處理龐大數據，推升先進製程的 HPC 晶片需求，華立為半導體耗材主力供應商，也可跟著客戶水漲船高。

至於雲端運算帶起的新一波高階伺服器、交換器商機，華立銷售的 5G 高頻銅箔基板、製程用的 DI 高解析度乾膜同樣受惠，營收可望逐季升溫。