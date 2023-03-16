盤中速報 - 智冠(5478)股價大漲至88.1元，漲幅達7.05%

智冠(5478-TW)16日13:17股價上漲5.8元，報88.1元，漲幅7.05%，成交1,763張。

智冠(5478-TW)所屬產業為文化創意業，主要業務為遊戲軟體之發行.買賣。遊戲軟體雜誌.圖書之發行及買賣。

近5日股價下跌4.19%，櫃買指數下跌3.19%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+85 張
  • 外資買賣超：+216 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-131 張
  • 融資增減：+16 張
  • 融券增減：0 張

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