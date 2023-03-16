盤中速報 - 創意(3443)急跌-2.62%報1115.0元，成交1,722張

創意(3443-TW)近5分K跌速2.62%，16日09:18報1115.0元，成交1,722張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

創意(3443-TW)近5日股價上漲0.9%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌1.98%。台灣加權指數下跌2.72%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+298 張
  • 外資買賣超：+713 張
  • 投信買賣超：+39 張
  • 自營商買賣超：-454 張
  • 融資增減：-196 張
  • 融券增減：-600 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+22.29%

$12,229

原投組報酬率

+12.60%

$11,260

投組標的成分

  • 40%

    盛達

    3027

  • 20%

    華景電

    6788

  • 20%

    宜特

    3289

  • 10%

    元晶

    6443

  • 10%

    統一NYSE FANG+ ETF基金

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞