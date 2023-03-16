盤中速報 - 創意(3443)急跌-2.62%報1115.0元，成交1,722張

創意(3443-TW)近5分K跌速2.62%，16日09:18報1115.0元，成交1,722張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
創意(3443-TW)近5日股價上漲0.9%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌1.98%。台灣加權指數下跌2.72%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+298 張
- 外資買賣超：+713 張
- 投信買賣超：+39 張
- 自營商買賣超：-454 張
- 融資增減：-196 張
- 融券增減：-600 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+22.29%
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原投組報酬率
+12.60%
$11,260
投組標的成分
40%
3027
20%
6788
20%
3289
10%
6443
10%