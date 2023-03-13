盤中速報 - 光頡(3624)急拉2.81%報69.3元，成交364張

光頡(3624-TW)近5分K漲速2.81%，13日09:00報69.3元，成交364張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
光頡(3624-TW)近5日股價上漲23.13%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲1.14%。櫃買指數下跌0.62%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4,173 張
- 外資買賣超：+1,415 張
- 投信買賣超：+2,594 張
- 自營商買賣超：+164 張
- 融資增減：-1,532 張
- 融券增減：+189 張
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AI優化後報酬率
+25.90%
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原投組報酬率
+17.60%
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投組標的成分
40%
2457
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