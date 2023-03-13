盤中速報 - 光頡(3624)急拉2.81%報69.3元，成交364張

光頡(3624-TW)近5分K漲速2.81%，13日09:00報69.3元，成交364張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

光頡(3624-TW)近5日股價上漲23.13%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲1.14%。櫃買指數下跌0.62%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+4,173 張
  • 外資買賣超：+1,415 張
  • 投信買賣超：+2,594 張
  • 自營商買賣超：+164 張
  • 融資增減：-1,532 張
  • 融券增減：+189 張

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