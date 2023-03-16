盤中速報 - 歐買尬(3687)股價大漲至88.6元，漲幅達7%

歐買尬(3687-TW)16日09:03股價上漲5.8元，報88.6元，漲幅7%，成交245張。

歐買尬(3687-TW)所屬產業為電子商務，主要業務為資訊軟體服務業、資訊處理服務業、。電子資訊供應服務業、。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

近5日股價下跌5.91%，櫃買指數下跌3.19%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-80 張
  • 外資買賣超：-74 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-6 張
  • 融資增減：+56 張
  • 融券增減：-28 張

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