盤中速報 - 歐買尬(3687)股價大漲至88.6元，漲幅達7%

歐買尬(3687-TW)16日09:03股價上漲5.8元，報88.6元，漲幅7%，成交245張。
歐買尬(3687-TW)所屬產業為電子商務，主要業務為資訊軟體服務業、資訊處理服務業、。電子資訊供應服務業、。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
近5日股價下跌5.91%，櫃買指數下跌3.19%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-80 張
- 外資買賣超：-74 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-6 張
- 融資增減：+56 張
- 融券增減：-28 張
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