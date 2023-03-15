歐買尬推台灣首款AI手遊 5月底前開發完成

歐買尬 (3687-TW) 啟動全新遊戲開發計畫，採用 AI 繪圖與聊天機器人技術，投入首款「LUNA」IP 為主的 AI 手機遊戲《LUNA AI World》，預計將於今 (2023) 年 5 月底前開發完成，成為國內首款自研 AI 手遊。

歐買尬指出，近期 ChatGPT、Midjourney 讓 AI 再度引起全球熱潮，公司擁遊戲開發和代理營運經驗，看準 AI 技術多樣化運用與趨勢，利用「LUNA」IP 與 AI 技術結合，快速生成遊戲內容素材，包含遊戲場景、新手指引、人物角色及故事劇本等要素推出 AI 遊戲。

歐買尬認為，結合 AI 技術，遊戲研發過程較以往大幅降低人力、時間開發成本，一次產出多樣化美術素材，降低遊戲美術風格設定的前置及繪製時間外，精緻的素材內容不但提升遊戲品質與耐玩性，遊戲畫面與角色間生動細膩的互動，使各角色更具有個性和特色，加深玩家與遊戲的情感連結。

另外，歐買尬表示，遊戲系統面，如裝備、技能、教學、成就等系統，都有更全面的優化，讓玩家能快速體驗 AI 技術帶來的遊戲新革命。

《LUNA AI World》可依玩家喜好選擇自動練功或手動體驗，掛機期間也可同時取得大量資源，給予玩家更大滿足。同類遊戲去底在中國推出連續多月稱霸微信遊戲暢銷排行榜前三名，可見重養成、輕操作的簡單玩法廣受玩家喜愛。

歐買尬表示，除了自行發行以外，目前正積極與海外發行商洽談授權發行，預計下半年將以經典遊戲「LUNA」與 AI 技術自研的《LUNA AI World》搶攻全球遊戲市場。

