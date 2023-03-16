傳iPhone 15 Pro變更貴 iPhone X以來首度調漲起售價

香港海通國際證券的科技分析師蒲得宇 (Jeff Pu) 週三 (15 日) 發布最新研究報告預測，蘋果高階 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 的售價可能會比之前的 Pro 系列更貴。

蒲得宇根據供應鏈消息發布一份報告指出，蘋果計劃升級高階 iPhone 15 系列硬軟體規格，包括採用鈦合金機身、增加潛望式鏡頭、帶有 Taptic Engine 觸覺回饋的固態按鍵等，因此，iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 的價格也將進一步提升。

雖然考慮到目前通膨脹率，漲價是合理的，但蘋果多年來一直沒有改變 iPhone Pro 機型的起售價。

蘋果高階 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 的售價可能更貴 (圖片：翻攝 appleinsider)

在美國市場，蘋果自 2017 年推出 iPhone X 以來就一直維持 999 美元 (約 35,900 台幣) 起的售價，而 Pro Max 機型自 2018 年推出 iPhone XS Max 以來就一直維持 1099 美元 (約 39,900 台幣)。在美國以外的地區，蘋果近年因為匯率波動，多次調漲 iPhone 的起售價。

該報告指出，如果關於 iPhone 15 Pro Max 儲存容量高達 2TB 的傳言為真，那麼蘋果很高機率會提高這些新機的價格，以維持利潤。

實際上，不論 iPhone 漲價到何種程度，蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 都相信這不會影響果迷購買意願，因為他相信果迷對蘋果品牌忠誠度相當高，大部分都不會考慮別的品牌。

庫克在 2 月 2 日的財報會議上表示：「iPhone 漲價沒問題，事實上，蘋果有能力說服消費者花更多錢買 iPhone。iPhone 已經成為人們生活中不可或缺的一部分，它可以同時兼具支付、控制智慧家電、健康監測、管理銀行資料等多種功能」。

此外，近期分析指出，iPhone 將在 2024 年前迎來「超旗艦」Ultra 機型，除了既有的 Pro、Pro Max 之外，最新消息傳出將有更高階的全新超旗艦機型加入陣容，屆時 iPhone 15 Pro Max 的價位天花板將有多高，有待蘋果今年秋季發表會一併揭曉。