宏正看好專業影音回溫、生成式AI發酵 估下半年營運優於上半年

宏正 (6277-TW) 去 (2022) 年營收、獲利同步創下近年新高，展望今年，宏正表示，由於大環境變化仍大，對上半年營運審慎樂觀，但看好在疫情影響逐步降低下，專業影音市場需求可望回升，加上去年底推出的宏正優聲學也可望搭上全球 AI 浪潮，逐步貢獻營運，認為下半年營運會優於上半年，全年有機會再戰新高。

宏正財務長暨發言人田慶威說，全球受疫情影響逐步宣告結束，雖然恢復期並未如預期出現報復性消費，但已觀察到需求有逐步往上成長的趨勢，以中國市場為例，PMI 連兩個月超過 50% 且慢慢增長，因此認為今年營運將逐季朝正向發展。

從各產品線來看，宏正資深副總經理林勇達表示，隨著全球逐漸拋開疫情陰霾，預期將帶動虛實混合應用需求大幅升溫，全球專業影音市場復甦態勢明確，今年宏正也將著眼於智慧製造、展覽活動、餐旅、零售與企業等垂直市場。

除專業影音產品市場可望回溫外，林勇達說，去年底推出的生成式 AI 文字轉語音服務也可望成為宏正今年營運動能之一，並帶動營收成長，其中，去年底推出的個人版以體驗為主，企業版則從今年 1 月底開始推廣，目前已有很多企業客戶正在洽談中，宏正也規劃打造全新聲優培訓錄音室。

營運方面，宏正去年第四季營收達 15.13 億元，季增 10.61%、年增 4.99%，毛利率 58.44%，季減 0.83 個百分點、年增 0.71 個百分點，營益率 17.64%，季增 0.42 個百分點、年增 1.83 個百分點，稅後純益 2.27 億元，季增 11.76%、年增 18.85%，每股純益 1.91 元，為近 10 季新高。

累計宏正去年營收達 54.03 億元、年增 4.6%，毛利率 58.55%、年增 0.28 個百分點，營益率 15.74%、年增 0.15 個百分點，稅後純益 7.29 億元、年增 14.5%，每股純益 6.11 元，同步創下近三年高點。

宏正董事會也決議去年第四季擬配發 3.3 元現金股利，若加計先前公告上半年配發的 2.4 元，合計去年配發 5.7 元現金股利，配發率達 93%。