宏正去年營收寫新高 今年搶攻聲音商機

宏正 (6277-TW) 去年在高階遠端管理產品、機櫃及電源分配器等業務強勁動能挹注下，全年營收創下歷史新高，衝上 54.03 億元、年增 4.6%，展望今年，宏正規畫進一步擴大布局聲音領域應用市場，今 (11) 日也正式宣布推出 AI 中文語音合成服務優聲學，並在今日上線企業體驗版。

宏正去年 12 月營收達 4.77 億元，月減 3.4%、年減 6.5%，累計第四季營收達 15.13 億元、季增 10.6%、年增 4.9%，全年營收達 54.03 億元、年增 4.6%，單季、全年雙寫新猷。

宏正表示，2022 年營運雖有供應鏈短缺、運輸遞延影響，但受惠高階遠端管理產品、機櫃及電源分配器等強勁成長動能，業績表現仍突破逆風，創下歷年新高，其中，高階遠端管理類產品、電源分配器產品分別年增 15%、36% 最為強勁。

展望未來，宏正看準聲音市場將蓬勃發展，並將去年定調為「聲音元年」，規劃推出 AI 中文語音合成服務優聲學，提供以 AI 為基礎的文字轉語音 (TTS) 服務，透過人工智慧演算法，結合聲學技術來實現清晰、自然、流暢的 AI 語音合成，未來也將提供客製化語音服務，鎖定企業、個人用戶市場。

宏正資深副總林勇達表示，宏正看好未來聲音市場發展、AI 大趨勢帶動虛擬世界崛起，將產生更多虛擬實境應用的需求，而宏正開發 AI 語音合成技術已長達六年，同時考量雲端服務資安需求，宏正優聲學語音合成內容是在硬體上即時運行，能避免企業語音合成資料外洩，並確保客戶資訊安全。