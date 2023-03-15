鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估下修至41.99元，預估目標價為503元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對環球晶(6488-TW)做出2023年EPS預估：中位數由43.28元下修至41.99元，其中最高估值45.25元，最低估值34.3元，預估目標價為503元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|45.25
|44.47
|最低值
|34.3
|37.37
|平均值
|41.44
|41.89
|中位數
|41.99
|42.31
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|72,992,000
|79,709,777.63
|最低值
|68,470,000
|71,150,000
|平均值
|70,498,042.88
|76,686,284.26
|中位數
|70,364,000
|77,409,963.97
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|27.27
|30.11
|31.35
|31.18
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|61,130,592
|55,358,788
|58,094,331
|59,063,510
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/6488/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。