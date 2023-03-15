鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估下修至41.99元，預估目標價為503元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對環球晶(6488-TW)做出2023年EPS預估：中位數由43.28元下修至41.99元，其中最高估值45.25元，最低估值34.3元，預估目標價為503元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 45.25 44.47
最低值 34.3 37.37
平均值 41.44 41.89
中位數 41.99 42.31

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 72,992,000 79,709,777.63
最低值 68,470,000 71,150,000
平均值 70,498,042.88 76,686,284.26
中位數 70,364,000 77,409,963.97

歷史獲利表現

項目 2021年 2020年 2019年 2018年
EPS 27.27 30.11 31.35 31.18
營業收入
(單位：新台幣千元)		 61,130,592 55,358,788 58,094,331 59,063,510

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/6488/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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