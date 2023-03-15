由田去年營收獲利同創新高EPS 12.55元 擬配息8.5元

AOI 設備廠由田新技 (3455-TW) 今 (15) 日公布最新財報，2022 全年營收及稅後純益同創新高，全年稅後純益 7.51 億元，年增 67.24%，每股 12.55 元，擬配息 8.5 元，也改寫新高，依今天收盤價 92.4 元計，現金殖利率達 9.19%。

由田 2022 年第四季營收 10.02 億元，毛利率 58.44%，創新高，季增 3.01 個百分點，年增 9.27 個百分點，單季稅後純益 2.26 億元，季減 11.87%，年增 36.59%，單季每股純益 3.77 元。

由田 2022 年營收 31.49 億元，創新高，毛利率 56.31%，年增 5.78 個百分點，稅後純益 7.51 億元，創新商，年增 67.24%，每股 12.55 元。

就 AOI 設備廠 2022 年全年的每股獲利來看，由由表現仍遜於牧德 (3563-TW)，牧德 2022 年營收 21.02 億元，毛利率 57.76%，年減 3.85 個百分點，稅後純益 5.97 億元，年減 27% ，基本每股純益 13.35 元，稀釋每股純益爲 13.22 元。

由田近年營業毛利率顯著上升，主要因為公司進行產品組合優化調整，以往公司營收偏重 LCD 面板相關業務，隨面板廠擴產需求自 2020 年起相對緊縮，公司提早布局、轉重高階載板、PCB 與半導體三大領域。受惠 5G、AI、HPC 等高速需求仍在，目前兩岸載板檢測設備需求供需缺口仍處於擴張階段，由田在載板外觀檢查設備市占率達九成以上，不僅通吃台灣載板大廠訂單、同時布局大陸載板廠需求，2023 載板產品營收動能穩定。

由田指出，除高階載板外，伺服器、網通、汽車 / 電動車等需求相對有撐，帶動 PCB 產業 2023 年表現可望倒吃甘蔗，由田持續深耕原已布局之 HDI、軟板… 等領域，創新推出銅面清潔、製程自主檢查模組、全板量測等設備，以全新概念模式預計翻轉現有產業生態。另外公司持續進行產品結構調整，將 LCD 人力調往半導體檢測設備之研發，瞄準先進封裝及異質整合需求，推出多項半導體檢測設備，涵蓋 Fan Out RDL、Bare Wafer、CIS、Bipolar… 等多元需求，公司預估今年半導體相關業績貢獻可望進一步放大。

由田針對 2023 年除持續廣化產業涵蓋及深化產業植基外，另因應東南亞產業聚落逐漸形成，公司穩步布局大中華區域外之銷售能量，多元策略帶動下，法人預估 2023 公司營收審慎樂觀、獲利表現穩健，中長期成長值得期待。